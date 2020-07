Abruzzo-Molise: Coldiretti, 161 incidenti stradali causati da animali dal 1 gennaio 2019 a oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un triste primato, a conferma di una situazione sempre più drammatica come evidenzia l'ultimo report di 161 incidenti - poco meno di uno ogni tre giorni - causati in Abruzzo e Molise da investimento di animali di cui circa la metà sulle tratte A14, A24 e A25. Lo dice Coldiretti Abruzzo commentando i dati diffusi dal compartimento Polizia stradale relativi al periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 ad oggi: di 161 episodi circa metà si sono verificati sulle tratte di competenza della A14, A24 e A25 (dato assoluto in quanto la Polizia stradale espleta in autostrada vigilanza esclusiva), il resto sulla viabilità ordinaria, principalmente dovuti ad attraversamento di fauna selvatica. Una vera e propria emergenza "sociale", quindi, che mette a rischio la sicurezza e la salute degli automobilisti, considerato che un cinghiale può arrivare ad un quintale e mezzo di peso e 150 centimetri di lunghezza, facendo registrare danni altissimi fra costi per riparazioni meccaniche e di carrozzeria alle auto e spese sanitarie per le persone rimaste ferite e contuse. "Non è solo una questione di risarcimenti - commenta Coldiretti Abruzzo -, è un fatto di sicurezza delle persone che va affrontato con decisione perché la questione è destinata a peggiorare ancora". (segue) (Gru)