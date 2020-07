Abruzzo-Molise: Coldiretti, 161 incidenti stradali causati da animali dal 1 gennaio 2019 a oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Coldiretti, il numero dei cinghiali è più che raddoppiato negli ultimi dieci anni, salendo a 2 milioni in Italia e oltre 100 mila in Abruzzo con particolare riferimento alle zone interne e montane. In Abruzzo, la concentrazione media stimata è di un esemplare per ogni sette abitanti, numero che peggiora nelle zone più interne dove la fauna selvatica scorrazza maggiormente e da anni indisturbata. A farne le spese non sono solo gli automobilisti, che corrono pericoli sempre più gravi soprattutto se si pensa all'alta velocità consentita in autostrada, ma anche gli agricoltori, che hanno problemi diversi e non meno importanti. Campi distrutti dalle scorribande dei branchi, mesi di lavoro persi, aziende che devono ricominciare daccapo e senza garanzie, anzi con la paura di vedere vanificato ancora una volta il lavoro svolto. "L'eccessiva presenza di selvatici rappresenta un rischio sia per l'incolumità delle persone come dimostrano i dati diffusi dalla Polizia stradale sia per l'economia agroalimentare - sottolinea Coldiretti - in questo periodo vengono distrutti cereali con ripercussioni anche sull'indotto, tra qualche mese sarà la volta di zafferano, viti, ortaggi e tartufi. Una situazione che costringe a volte le aziende a lasciare i terreni incolti, stravolgendo l'assetto produttivo di interi territori". (Gru)