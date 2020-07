Migranti: Grecia, restrizioni in centri di accoglienza prorogate fino al 19 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni alla circolazione nei centri di accoglienza dei migranti in Grecia sono state prorogate fino al 19 luglio. La decisione congiunta è stata presa dai ministeri per l’Immigrazione e della Sanità e della Protezione civile. Messe in atto al culmine della pandemia di coronavirus a marzo, le restrizioni sono state ripetutamente prorogate dalle autorità che temono lo scoppio di focolai in particolare nelle isole del Mare Egeo dove si registra un forte sovraffollamento nelle strutture di accoglienza per migranti e richiedenti asilo. Secondo il regolamento, i residenti dei centri di accoglienza non possono lasciare le strutture tra le 21 di sera e le 7 del mattino. Norme che si applicano a tutti gli hotspot a livello nazionale, ha reso noto il ministero per l’Immigrazione.(Gra)