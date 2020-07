Molise: Federico (M5s), i soldi pubblici per la sanità vanno utilizzati con oculatezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli emendamenti al decreto Rilancio, che autorizzavano la regione Molise a pagare l'extra budget per i pazienti extra regionali all'Istituto di ricerca Neuromed, non sono passati in Commissione Bilancio. Questa è una buona notizia per tutti coloro che tengono alla salvaguardia della sanità pubblica molisana. Lo afferma, in una nota, il deputato del Movimento cinque stelle Antonio Federico che aggiunge: "Come ho già detto varie volte, infatti, è la Conferenza delle Regioni a dover risolvere la questione legata alle prestazioni del Neuromed che non possono pesare sulle casse di una Regione piccola come in Molise e che per giunta è in deficit. Servono invece accordi interregionali che modifichino la gestione di una struttura che vanta l'80 per cento delle prestazioni per pazienti extra molisani. Queste prestazioni - continua il parlamentare - devono essere pagate dalle Regioni di provenienza di quei pazienti e non anticipate dalla regione Molise. Altrimenti, come dimostrano gli ultimi Tavoli tecnici, la stessa Regione si ritrova con 21 milioni di euro bloccati perché accantonati a fondo rischio e che invece potrebbero essere utilizzati per la sanità pubblica". (segue) (Gru)