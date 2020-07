Coronavirus: in calo i positivi a Milano, leggera crescita a Bergamo e Mantova, 0 casi a Pavia e Varese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati comunicati oggi da Regione Lombardia riferiscono di un calo dei casi di positivi al coronavirus in provincia di Milano e nel capoluogo,solo 19 in provincia di cui 3 a Milano città e di una leggera crescita a Bergamo dove oggi vengano registrati 31 casi contro i 23 di ieri e Mantova, dove dai 5 casi di ieri si è passati ai 13 di oggi. Pavia e Varese registrano oggi zero casi, mentre le altre province rimangono sostanzialmente stabili: 13 casi a Brescia, 3 a Como, 2 a Cremona, 1 a Lecco, 4 a Lodi e Monza e Brianza e 2 a Sondrio. (Rem)