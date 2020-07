Milano: De Corato, oggi a banchetti per raccogliere firme per mandare a casa governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi con Fratelli d'Italia ho partecipato ai banchetti organizzati in via delle Betulle, viale Papiniano e Piazza Santa Maria del Suffragio per raccogliere le firme per chiedere elezioni immediate. Da Milano a Roma, stiamo raccogliendo firme in tutta Italia con grande partecipazione delle persone in tutte le piazze del Paese. Mandiamo subito a casa questo governo che, come dice persino il sindaco Sala che pure guida una Giunta di centrosinistra, non ha una linea chiara e ha messo in crisi milioni di cittadini. In una situazione resa ancora più complicata dall'emergenza Covid-19, questo governo si è dimostrato del tutto inadeguato. È ora di dire basta". Lo dichiara Riccardo De Corato, membro della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia e assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale.(Com)