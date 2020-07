Terrorismo: Francia, condannato a 30 anni Vilus, ex combattente Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Parigi ha condannato il cittadino francese, Tyler Vilus, a 30 anni di carcere per avere avuto un ruolo di primo piano nel gruppo terroristico Stato islamico (Is) in Siria. Secondo il quotidiano “Le Parisien”, Vilus era arrivato in Siria nel 2012 ed era diventato rapidamente un leader tra i militanti franco-belgi dell'organizzazione. Nel 2015, Vilus avrebbe sovrinteso l'esecuzione di due militari dell'Esercito siriano libero. "Aprire il fascicolo su Tyler Vilus è come aprire un elenco telefonico contenente tutti i nomi dei jihadisti francofoni. Li conosceva quasi tutti. La maggior parte di loro è già morta, questo è un caso eccezionale", ha affermato il procuratore Guillaume Michelin in tribunale, come riportato dalla testata giornalistica. Secondo l’accusa, prima dell’arresto Vilus stava organizzando attacchi terroristici in Europa. Nella serata di ieri è arrivata la sentenza del tribunale che ha condannato l’uomo a 30 anni di detenzione, due terzi dei quali saranno scontati in una struttura di massima sicurezza. Vilus era stato arrestato nel 2015 durante le operazioni di imbarco su un volo per Praga da Istanbul. In passato Vilus aveva ammesso di essere stato in contatto con Abdelhamid Abaaoud, artefice degli attentati del novembre 2015 a Parigi. (Frp)