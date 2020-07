Coronavirus: Martella (Pd), Zaia in stato confusionale, impossibile tacere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Andrea Martella, del Partito democratico, osserva: "Quando si tratta della salute delle persone ho sempre evitato di alimentare polemiche politiche. L’ho fatto anche quando altri, in preda a sindromi plebiscitarie - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -, preferivano contrapporsi al governo nazionale. Però oggi, di fronte all’ammissione del presidente Zaia di non avere avuto il dono della chiarezza rispetto alle ultime vicende che riguardano il rischio contagio in Veneto, è impossibile tacere". Ad avviso di Martella, "una cosa è evidente: Zaia è caduto in uno stato confusionale. Per settimane il suo punto stampa è stato un rito autocelebrativo, segnato da un crescente 'liberi tutti'. Una corsa incomprensibile, culminata nella cancellazione del limite di capienza nei mezzi di trasporto. Da metà aprile Zaia ha minimizzato ogni rischio, a dispetto delle indicazioni del comitato tecnico scientifico, della prudenza del governo nazionale e dell’evidenza che il virus, a livello globale, non conosce frontiere. Arrivando persino - aggiunge il sottosegretario democratico - ad emarginare quegli stessi autorevoli consiglieri di cui si era fatto forte per una sua visibilità nazionale". (segue) (Com)