Coronavirus: Martella (Pd), Zaia in stato confusionale, impossibile tacere (2)

- Martella annota come "nelle ultime ore Zaia è passato dalla minaccia di Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) e dall’invocazione del carcere, a non meglio precisate misure restrittive. E dai toni allarmistici sul pericolo di schianto a quelli rassicuranti di oggi, che riconsegnano l’immagine di un Veneto Covid-free. Oscillazioni che non aiutano affatto i cittadini e l’economia. Siamo di fronte - conclude Martella - ad una sorta di sovranismo su scala regionale che può avere effetti collaterali pericolosi per la nostra comunità. Noi non speculeremo su certe superficialità: ma tacerle sarebbe altrettanto colpevole". (Com)