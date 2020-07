Milano: Bolognini (Lega), sindaco stanco, la città è ferma e l'amministrazione dorme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sindaco Sala è stanco e non ha più voglia di guidare la città. Lo dice lui stesso, ma i milanesi ormai è da mesi che lo hanno capito. Durante il lockdown non c'è stata una sola iniziativa importante da parte del Comune che abbia aiutato la città a riprendersi". Così il commissario provinciale della Lega Salvini Premier, Stefano Bolognini, commenta alcune affermazioni contenute in un'intervista rilasciata oggi dal Sindaco Giuseppe Sala. "Milano - prosegue il leghista Bolognini - è una città che vuole ripartire e vuole tornare a correre come prima della pandemia. Non bastano le piste ciclabili e i monopattini, servirebbero interventi ben più importanti, concreti ed incisivi. Dalla giunta comunale, invece, riceviamo il nulla". "Serve un cambio di passo - conclude Bolognini -, una visione diversa della città. Tutti i grandi progetti a Milano sono fermi, dagli scali allo stadio, passando per il rilancio di tanti quartieri. L'amministrazione dorme e la città e i progetti sono fermi". (Com)