Sindacato: Fratoianni (Leu), auguri al nuovo leader della Uil Bombardieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, afferma: "Esigere rispetto per i lavoratori, difendere i diritti dei più deboli, lottare contro le diseguaglianze sempre più crescenti, ridurre i tempi di lavoro a parità di salario. Il messaggio che viene dal nuovo leader della Uil Bombardieri, a cui facciamo i nostri migliori auguri - continua il parlamentare di Liberi e uguali in una nota - è condivisibile fino in fondo, e sono certo che verrà colto fino in fondo dal mondo delle istituzioni e della politica lo spirito che anima queste posizioni. Quanta differenza di contenuti, di toni e di stile con il nuovo capo degli industriali". (Com)