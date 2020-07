Siria: 40 morti in 2 giorni di scontri tra forze governo e Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di oltre 40 morti il bilancio degli scontri armati avvenuti nelle ultime 48 ore tra le forze del governo della Siria appoggiate dalla Russia e i militanti dello Stato islamico (Is). Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, un’organizzazione non governativa con sede a Londra ma radicata in Siria con una rete di attivisti, i combattimenti e gli attacchi aerei russi nel deserto di Homs hanno portato all’uccisione di 18 combattenti filo-governativi e di 26 militanti dell’Is. Le ostilità sono iniziate nella notte tra giovedì 2 luglio e venerdì 3 luglio con un attacco jihadista alle posizioni governative vicino alla città di Al Sukhna. Il sedicente “califfato” esteso in gran parte della Siria e dell’Iraq nel 2014 non esiste più, ma le bandiere nere sono ancora presenti nel vasto deserto siriano di Badia, dal quale conducono spesso attacchi. (Res)