Abruzzo: società Trasporto unico abruzzese approva bilancio esercizio 2019 con utile di circa 90 mila euro

- Nel corso dell'Assemblea dei soci, nella sede pescarese della società di Trasporto unico abruzzese (Tua) Spa, alla presenza del governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio, è stato approvato il bilancio di esercizio 2019 che ha fatto registrare un utile di circa 90 mila euro.Tra i principali numeri si registra la riduzione dei costi di produzione di 5,5 milioni di euro rispetto al 2018 che ha compensato la riduzione dei ricavi. Significativo è anche il dato sulla riduzione del costo di materie prime e servizi: infatti, a fronte di una riduzione dei ricavi per contribuzione pubblica di 1,5 milioni di euro, si è registrata una riduzione dei costi di circa 3,5 milioni di euro. Importante anche la riduzione dei costi del personale di circa 3,3 milioni di euro rispetto al bilancio precedente grazie ad un'efficace riorganizzazione dei servizi. "Grazie ad un meccanismo complessivo di razionalizzazione dei costi - ha detto il presidente di Tua, Gianfranco Giuliante - siamo riusciti a raggiungere un risultato positivo nonostante il contesto generale. Ci troviamo a vivere un anno ancora più difficile per via degli impatti del Covid nel quale sarà fondamentale avviare immediatamente un percorso di reti tra Regione, Tua ed altri Enti locali per cercare di limitare le perdite rilevanti che tantissime aziende hanno avuto. Dobbiamo proseguire - ha concluso Giuliante - sui binari di questo meccanismo di risanamento virtuoso, anche con maggior vigore, soprattutto in un momento difficile come quello attuale". (segue) (Gru)