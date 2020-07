Abruzzo: società Trasporto unico abruzzese approva bilancio esercizio 2019 con utile di circa 90 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa direzione del presidente di Tua anche Marsilio: "Si continua sulla strada giusta perché Tua consolida quanto di buono ha iniziato a fare un anno fa con questo Cda. Nel quadro economico generale in corso, è inevitabile che ci siano delle ripercussioni sui bilanci futuri per l'emergenza Covid e, proprio per evitare ciò, stiamo negoziando con il Governo ormai dai mesi per il ristoro dei maggiori costi che interessano le imprese di trasporto pubblico locale. E' necessario ed urgente un intervento serio, concreto ed adeguato da parte del governo altrimenti - ha concluso il presidente della regione Abruzzo - tutto il Tpl (Trasporto pubblico nazionale) nazionale rischierà il collasso". (Gru)