Cina: ministero Agricoltura, improbabile che influenza suina si trasmetta a umani

- La Cina ritiene "improbabile" che il nuovo ceppo di influenza suina H1N1 scoperto nel Paese possa trasformarsi in un'epidemia e contagiare gli esseri umani. Lo ha reso noto il ministero dell'Agricoltura di Pechino in un comunicato. Lunedì scorso un gruppo di ricercatori cinesi ha pubblicato sulla rivista scientifica statunitense "Proceedings of the National Academy of Sciences" la notizia della scoperta di un nuovo ceppo del virus H1N1 che cagionò un'influenza suina nel 2009. Nell'articolo il nuovo ceppo viene chiamato G4 e si sottolinea il rischio di una nuova epidemia tra gli esseri umani. Tuttavia, spiega oggi il ministero dell'Agricoltura, "la probabilità che il virus dell'influenza suina G4 si diffonda tra gli umani è piuttosto bassa". Tale convinzione si basa su "consultazioni speciali effettuate negli ultimi giorni tra rinomati specialisti per determinare i rischi associati al virus". "I partecipanti hanno concluso all'unanimità che il ceppo G4 dell'influenza suina è un sottotipo del virus H1N1 che è considerato un virus influenzale stagionale piuttosto comune e non un nuovo virus", si legge nel comunicato. (Cip)