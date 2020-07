Colombia: altri due militari accusati di abusi su minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due militari dell’esercito colombiano sono stati indagati per presunti abusi su minori nel dipartimento di Narino, nel sud-ovest del Paese. Lo hanno reso noto le stesse forze armate in una breve dichiarazione, nella quale spiegano che i due soldati sono stati sospesi dal servizio e che nei loro confronti è stata aperta un’indagine disciplinare. L’episodio si è verificato giovedì scorso nel villaggio di Carchi, nel distretto di Carlosama, ma secondo l’esercito sull’accaduto vi sarebbero “versioni contrastanti”. In settimana l’esercito ha dato notizia dell’espulsione dal 2016 di 118 militari coinvolti in casi di abusi sessuali su minori. Lo scandalo è scoppiato dopo che la stampa ha portato alla luce il presunto stupro di una ragazza indigena, la 13enne Embera Chambì, da parte di un gruppo di sette soldati. (Res)