Nato: Kfor sostiene progetto contro violenza genere nel Kosovo settentrionale

- La missione Kfor della Nato in Kosovo "sostiene il progetto contro la violenza di genere nel Kosovo settentrionale". Lo si apprende dal profilo Twitter ufficiale della Kfor che ha spiegato che una casa sicura, ristrutturata dalla Missione di Amministrazione ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo, è stata attrezzata di un sistema di telecamere di sicurezza dalla missione guidata dalla Nato, per migliorare la sicurezza e il benessere dei residenti. (Beb)