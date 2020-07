Kosovo-Serbia: fonti stampa, Ue proseguirà sforzi sul dialogo ma senza includere Thaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea intende proseguire gli sforzi per riprendere il dialogo sulla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia ma senza includere il presidente kosovaro Hashim Thaci in questo processo. È quanto si legge sul portale web “Rfe”, secondo cui i funzionari dell'Ue hanno dichiarato che dopo i recenti sviluppi non considerano più Thaci un partner nel processo di dialogo. "Nelle nostre reazioni finora, abbiamo detto tra le righe che sarebbe meglio se lui (Thaci) si concentrasse sulla sua incriminazione (per crimini di guerra da parte del Tribunale speciale dell’Aia) e che sino a quando la questione non sarà risolta, l'Ue avrà pochissimi contatti con lui", ha coinvolto un funzionario europeo nel dialogo fra il Kosovo e la Serbia. Virginie Battu-Henriksson, portavoce dell'Ue, ha dichiarato: "Non spetta all'Unione europea scegliere gli interlocutori. Spetta alla parte kosovara decidere chi rappresenta al meglio gli interessi del paese". (segue) (Alt)