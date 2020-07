Ue: Lagarde (Bce), sentenza della Corte di Karlsruhe “non è una minaccia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza della Corte costituzionale federale tedesca (Bverfg) in merito alla politica di acquisto di titoli pubblici (Pspp) non costituisce una minaccia per la Banca centrale europea (Bce). Lo ha ribadito la presidente della Bce, Christine Lagarde durante il suo intervento ad un convegno online degli incontri economici "Aix en Seine", Secondo Lagarde, infatti, la Bce come altri istituzioni europee “è soggetta alla giurisdizione della Corte europea di giustizia". L’ex direttore esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha aggiunto che la Corte di Karlsruhe ha chiesto dei chiarimenti al governo di Berlino e al parlamento federale tedesco. “Dalle autorità tedesche sono arrivati chiarimenti intelligenti per rispondere alle richieste. Penso che questo dibattito sia chiuso", ha concluso.(Geb)