Rifiuti: Ama, pronti a sporgere denunce per chi scarica ingombranti su strade Roma

- Incivili e svuota-cantine di nuovo in azione al Gianicolo. La pratica di svuotare cantine e disseminare materiale di ogni genere sui marciapiedi si è ripetuta a Roma nella zona del Gianicolo. Lo comunica Ama in una nota in cui si legge anche che "chi abbandona un frigorifero o un divano in questo scorcio unico della Capitale lo fa anche in spregio alla bellezza del luogo. Ama è già intervenuta una prima volta il 2 luglio con squadre dedicate e attrezzature ad hoc rimuovendo e avviando a corretto riciclo quattro frigo-bar, un mobile e un divano scaricati su suolo pubblico in viale del Parco di Villa Corsini". A distanza di meno di 24 ore, però, "tecnici territoriali hanno riscontrato un nuovo abbandono illecito nella medesima area, questa volta un frigorifero e numerose tavole di legno. In questo caso, è stato immediatamente allertato anche il personale del Nad (Nucleo Ambiente Decoro di Polizia Locale di Roma Capitale). Ama è inoltre pronta a sporgere denuncia contro ignoti". (segue) (Com)