Rifiuti: Ama, pronti a sporgere denunce per chi scarica ingombranti su strade Roma (2)

- L’attenzione della Municipalizzata capitolina per l’Ambiente per l’area pubblica pavimentata del Gianicolo affidata alla gestione è massima. Personale di zona, con l’ausilio di mezzi leggeri, veicoli a vasca e spazzatrici "interviene regolarmente ogni notte -continua Ama nella nota- con attività mirate di pulizia e spazzamento. Nello specifico, gli interventi riguardano le aree pavimentate di piazzale Garibaldi e la Passeggiata del Gianicolo, da porta San Pancrazio a piazza Sant'Onofrio. Tali aree sono poi anche oggetto di lavaggio intensivo, con frequenza regolare. Tecnici e preposti territoriali monitorano costantemente l’area, che come noto è anche meta della movida romana, con la programmazione di interventi aggiuntivi in caso di necessità". (Com)