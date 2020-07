Centrodestra: Gelmini (FI), coalizione forte e unita, unica alternativa credibile a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "la manifestazione di Roma conferma che l'unica alternativa al governo delle quattro sinistre è rappresentata dalla coalizione di centrodestra: forte, unita e determinata a tornare alla guida del Paese. Oggi a piazza del Popolo - continua la parlamentare in una nota - abbiamo sentito parole chiare, ricette precise, posizioni di buon senso e strategie mirate per far ripartire l'economia. Il Paese ne ha abbastanza di questo esecutivo, del Movimento cinque stelle a palazzo Chigi e del dilettantismo visto in questi mesi. Gli italiani - conclude Gelmini - vogliono voltare pagina e il centrodestra è pronto ad ascoltarli". (Com)