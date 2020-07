© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, afferma: "Ieri non ho voluto mancare la prima serata dell’arena estiva 'Il cinema in piazza', nel cuore di Trastevere. Grazie ai ragazzi dell’associazione 'Piccolo America' - continua il premier su Facebook - per la passione e la determinazione che dimostrano anche in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo". (Rin)