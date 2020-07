Coronavirus: Lagarde (Bce), crisi lascerà diseguaglianze economiche a livello mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus lascerà delle diseguaglianze che avranno delle conseguenze a livello mondiale. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, durante il suo intervento ad un convegno online degli incontri economici "Aix en Seine". Secondo Lagarde, a causa della pandemia ci sarà un cambiamento “profondo” della “struttura della nostra economia". Per questo, ha osservato la presidente, è prevedibile un aumento delle disuguaglianze Wche avranno delle conseguenze a livello macroeconomico e sociale”. Inoltre Lagarde ha rilevato però che dalla crisi coronavirus potranno nascere delle opportunità come un'accelerazione verso il processo di digitalizzazione, i servizi e una riorganizzazione generale con un “aumento della robotizzazione”. Per l’ex direttore esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi), il lavoro agile produrrà dei cambiamenti al “modo in cui viviamo” aggiungendo di avere fiducia sulla capacità delle istituzioni europee di gestire questa fase di transizione.(Geb)