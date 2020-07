Israele: comandante della polizia di frontiera positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della polizia di frontiera israeliana (Magav), Yaakov "Kobi" Shabtai, è risultato positivo al nuovo coronavirus. Lo ha confermato il portavoce della polizia d’Israele, Michael Zingerman. L’alto ufficiale “è in buone condizioni e la polizia sta conducendo un'indagine epidemiologica per valutare i suoi recenti contatti. Sulla base dei risultati di questa indagine, si deciderà chi verrà messo in quarantena”, ha detto Zingerman. Secondo il quotidiano “The Times of Israel”, Shabtai ha partecipato giovedì 2 luglio a un evento commemorativo sul Monte Herzl di Gerusalemme insieme al presidente Reuven Rivlin, al ministro della Difesa Benny Gantz e al capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane, Aviv Kochavi. Negli ultimi giorni Israele ha visto un aumento dei casi Covid-19. Mercoledì primo luglio è stato riportato un nuovo record con 1.013 contagi in 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia, in Israele sono stati registrati in totale 28.055 test positivi e 326 decessi. (Res)