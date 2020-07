Coronavirus: Di Maio, abbiamo il compito di tutelare i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario tutelare tutti cittadini dalla pandemia di Covid-19 per evitare di vanificare gli sforzi profusi fin qui, continuando a dare il massimo rimanendo “uniti, perché da soli non si va da nessuna parte”. Lo ha scritto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. Nelle “lunghe settimane di sofferenza” in cui il coronavirus è piombato nella nostra vita “non ci siamo abbattuti. Anzi, ci sono state persone che hanno trainato il nostro Paese, silenziosamente. Medici, infermieri, forze dell’ordine, volontari, tecnici, imprenditori. Sarò infinitamente grato a loro per tutto quello che hanno fatto”, ha scritto Di Maio. Oggi più che mai “abbiamo il compito di tutelare queste persone, tutelare i nostri cittadini. Ascoltare, trovare soluzioni e intervenire con decisione. Gli italiani durante questi mesi hanno dato dimostrazione di essere un grande popolo. Questo per noi è motivo d’orgoglio. E non vanificheremo gli sforzi fatti. Continueremo a dare il massimo, trovando soluzioni. Uniti, perché da soli non si va da nessuna parte. Viva l’Italia”, ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)