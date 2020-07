Venezuela: commissione elettorale non esclude rinvio del voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio elettorale nazionale del Venezuela (Cne) non esclude la possibilità che le elezioni legislative del prossimo 6 dicembre vengano rinviate a causa della pandemia di coronavirus. Rafael Simon Jimenez, vicepresidente dell’organismo, ha dichiarato al portale informativo “Ultimas Noticias” che le autorità hanno studiato rigide misure sanitarie per contenere il contagio. Tuttavia, ha aggiunto, “se in qualsiasi momento la pandemia dovesse diffondersi, il governo e i partiti politici dovrebbero assumere una decisione diversa in merito alle elezioni parlamentari”. Jimenez ha anche assicurato che “il voto sarà completamente automatizzato” e ha ricordato che lo scorso marzo il governo ha acquistato da una società cinese 15 mila macchinari per il conteggio dei voti. Il funzionario ha anche sottolineato come la possibilità per l’Unione europea di partecipare al processo con osservatori può portare a un allentamento delle tensioni tra le due parti. A questo proposito, Jimenez ha ricordato come presto potrebbe recarsi in visita a Caracas l’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, il quale si confronterà con il governo venezuelano a proposito del percorso verso le elezioni. (Res)