Decreto Rilancio: Molteni (Lega), M5s mente ai Vigili del fuoco per coprire cialtroneria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno con il ministro Salvini, sottolinea che il Movimento cinque stelle "copre le proprie malefatte con un mare di bugie e mente ai Vigili del fuoco. In fase di chiusura dei lavori in commissione alla Camera - continua il parlamentare in una nota - la maggioranza mette insieme all'ultimo un emendamento al decreto legge Rilancio per coprire il disinteresse mostrato verso la categoria, che per la fretta è ritenuto inammissibile dagli uffici della Camera, nega così 165 milioni a questi lavoratori, ma poi dà la colpa alla Lega perché si trova in difficoltà. Il livello di cialtroneria di questi personaggi farebbe ridere - osserva l'esponente leghista - se non fosse che parliamo della sorte di lavoratori che rischiano ogni giorno la vita e che hanno chiesto invano, attraverso i sindacati, di essere coinvolti nel provvedimento. La Lega continuerà ad ascoltare i Vigili del fuoco", conclude Molteni, "e siamo disponibili a confrontarci seriamente con la maggioranza per appoggiare la categoria". (Com)