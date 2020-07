Difesa: Serbia, Vucic conferma acquisto di 6 droni dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha confermato che il paese ha acquistato sei droni della Cina. "Hanno una lunga distanza, possono sparare a bersagli da una distanza di nove chilometri e registrare il terreno od oggetti di interesse per la Serbia in profondità nel territorio nemico", ha detto Vucic alla dimostrazione dei nuovi droni CH-92A all'aeroporto di Batajnica secondo quanto riportato dall’emittente “N1”. Vucic ha aggiunto di non potere svelare il prezzo dei droni per via di una clausola sulla segretezza nel contratto. Il presidente serbo ha inoltre chiarito che un "trasferimento di tecnologia" con la Cina è in corso in merito al sistema "Pegasus".(Seb)