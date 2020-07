Decreto Rilancio: Sibilia (M5s), con un pretesto Lega blocca aumento stipendio Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, del Movimento cinque stelle, rileva che "la Lega Nord di Salvini ieri sera ha ritirato la firma sulla proposta - peraltro condivisa da tutti gli schieramenti, compresi i partiti di centrodestra alleati di Salvini - che assegnava le risorse ai Vigili del fuoco. In questo modo - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - i 165 milioni già in bilancio restano bloccati e non andranno ad incrementare gli stipendi dei Vigili del fuoco fin dal mese di luglio. La Lega ha di fatto, per ragioni di posizionamento politico, deciso di non dare seguito agli incrementi stipendiali ai nostri operatori delle emergenze, peraltro rivelatisi particolarmente preziosi nei mesi del lockdown più stretto - quando si sono resi protagonisti di attività sociale a beneficio dei più deboli che sono andate ben oltre i loro compiti di servizio -. Questo comportamento ci dispiace", evidenzia Sibilia, "ma non ci scandalizziamo. Però è importante che si sappia chi fa cosa in Parlamento, in Aula come nelle commissioni. Per cui, sentirsi dire che un ex viceministro dell'Economia non capisca le tabelle, ci sembra un po' troppo. Resta il un fatto che, tra i numerosi provvedimenti positivi che abbiamo portato a casa, non potrà essere annoverato quello dell'incremento stipendiale per i Vigili del fuoco. Prendiamo atto di quanto accaduto - conclude il sottosegretario - e che non tutti i partiti concordino sull'assegnare risorse aggiuntive si Vigili del fuoco per ridurre il divario stipendiale con altre forze di Polizia. Siamo determinati ad assegnare presto quelle risorse per decreto". (Com)