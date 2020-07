Lega: arrivo in ambulanza scelta della famiglia, non per urgenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ieri sera Umberto Bossi è ricoverato all'Ospedale di Circolo di Varese nel reparto di Gastroenterologia per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Le condizioni del paziente non sono gravi. L'arrivo in ambulanza riferito da alcune fonti giornalistiche, non è stato dettato da un particolare situazione di urgenza, ma da una scelta della famiglia in considerazione delle circostanze legate all'emergenza Covid. Lo comunica una nota diffusa dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi. (Rem)