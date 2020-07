Egitto: confermata condanna definitiva a 15 anni di carcere per l’attivista Ahmed Douma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di cassazione dell’Egitto ha respinto l’appello dell'attivista Ahmed Douma e ha confermato la precedente condanna a 15 anni di carcere e al pagamento di una multa di sei milioni di sterline egiziane (circa 330 mila euro). Lo riferisce il quotidiano egiziano “Al Masry al Youm”. Blogger e figura di spicco tra gli attivisti delle proteste di piazza Tahrir contro l'ex presidente Hosni Mubarak e i suoi successori militari, Douma è stato arrestato nel 2013 per il suo presunto ruolo negli scontri con le forze di sicurezza durante le proteste al Cairo del 16 dicembre 2011, quando un sit-in contro la nomina a primo ministro di Kamal al Ganzouri degenerò nella violenza con un bilancio finale di 18 morti e 1.917 feriti. Ganzouri, che in precedenza aveva già prestato servizio come primo ministro durante l'era Mubarak, era stato nominato dal Consiglio supremo delle forze armate che aveva assunto temporaneamente la guida del paese dopo la rivoluzione del 2011. Una precedente condanna all'ergastolo (25 anni di carcere) contro Douma e altri 229 imputati nel 2015 era stata annullata dai giudici nel 2017. Il verdetto di condanna a 15 anni del nuovo processo è stato pronunciato nel gennaio del 2019 e confermato oggi nell’ultimo grado di giudizio: per Douma, membro del partito politico di centro-sinistra della Corrente popolare egiziana, non è più possibile fare appello. (Res)