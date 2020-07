Cultura: Raggi, torna la domenica dedicata alla culturacon accesso gratuito a musei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il 5 luglio torna la domenica dedicata alla cultura, con l'accesso gratuito al Sistema dei musei in Comune di Roma Capitale. Lo annuncia con un post sul Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "I nostri luoghi dedicati all'arte e alla bellezza -si legge nel post di Raggi- aprono nuovamente le porte, a tutti, mostrandoci i loro tesori: dalla nuova mostra 'Il tempo di Caravaggio' ai Musei Capitolini, a quella dedicata al grande fotografo Ara Güler al Museo di Roma in Trastevere; dalla mostra dedicata ai progetti architettonici della Roma "napoleonica" alla mostra "Civis, Civitas, Civilitas", che nella cornice dei Mercati di Traiano ci mostra le strutture architettoniche simbolo della Roma antica con una serie di affascinanti plastici in gesso". La mostra dedicata a Sergio Leone al Museo dell'Ara Pacis mantiene invece il biglietto a pagamento, o il ridotto per i possessori della Micromacard. "C'è una novità rispetto alle nostre consuete abitudini - scrive anche il sindaco-, per via delle misure sanitarie dovute al contenimento del Covid19, sarà possibile visitare i Musei civici e le aree archeologiche dei Fori Imperiali e del Circo Massimo solo prenotando allo 060608".