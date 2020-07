Roma, Giannini (Lega): Raggi chiede pulizia Piazza del Popolo quando lei responsabile caos rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi "si permette di chiedere agli altri di lasciare pulite strade e piazza". È quanto afferma in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, in merito al Twitter della sindaca nel quale veniva invitava la Lega a lasciare pulita Piazza del Popolo al termine della manifestazione del centrodestra. "Proprio lei che è la responsabile, con Zingaretti, del catastrofico degrado della città e del caos rifiuti. L'unica persona che deve lasciare qualcosa è proprio lei. In primis, il posto che occupa improduttivamente da quasi 5 anni dimettendosi da sindaco. Lasci liberi tutti i romani dalla sua incapacità e lo faccia oggi stesso. Poi magari, da normale cittadino, se ne vada finalmente in giro per il mondo a studiare e a vedere come funziona la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti". (Com)