Cultura: Grecia, al via "Estate Italiana Online"

- L’ambasciata d’Italia in Grecia l’Istituto italiano di cultura di Atene e l’Associazione culturale Aial presentano per l'estate 2020 un ricco programma culturale virtuale. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, nel corso di undici settimane, dal 3 luglio al 17 settembre 2020, saranno disponibili attraverso connessione internet in tutto il territorio della Grecia numerose iniziative che spaziano dalla musica al cinema, dall’arte alla gastronomia. Le proposte culturali comprendono: uno Speciale Fellini nel centenario della nascita, con due delle sue più famose pellicole ed una serie di mostre dedicale al regista; il Levante Jazz Festival, realizzato in collaborazione con l’Auditorium “Megaro” di Salonicco; la rassegna cinematografica La Commedia all’italiana, versione 2.0 in collaborazione con la ERT, che comprende otto film inediti in Grecia; una serie di Cooking Classes con lo Chef Marco Serra; la quinta Rassegna 10 Corti in giro per il mondo, messa a disposizione dal Centro nazionale del cortometraggio; una serie di mostre virtuali, in collaborazione con il Maeci, i Comites-Grecia, la Regione Emilia-Romagna; un omaggio a Toni Servillo, con tre recenti interpretazioni del popolare attore. Per accedere agli eventi, sarà sufficiente registrarsi gratuitamente al sito https://iicateneonline.gr. La registrazione sarà valida per tutte le manifestazioni previste dal festival, ed una newsletter settimanale ricorderà a tutti gli utenti le proposte che iniziano nei successivi sette giorni e l’arco della loro disponibilità in rete, variabile in funzione dei diritti di riproduzione e limitata al territorio nazionale. (Com)