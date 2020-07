Germania-Italia: "Reloaded2020" il videoprogetto dell'Istituto italiano di cultura di Amburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Reloaded 2020 è un videoprogetto dell’Istituto italiano di cultura di Amburgo sviluppato nell’ambito dell’Europa Week of Regions and Cities e nasce da una riflessione sul ruolo che i luoghi di cultura rivestono nel difficile momento che l’Europa sta vivendo a causa della pandemia da Covid-19. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, attraverso questo video-progetto, l’Istituto italiano di cultura di Amburgo ha invitato amici ed ospiti vicini e lontani a realizzare un videosaluto personale e creativo, ispirato da queste riflessioni. Il risultato è un coro di voci che riflette sul presente e immagina il futuro. (Com)