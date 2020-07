Decreto Rilancio: M5s, aumento pensioni invalidità conquista sociale dopo anni di immobilismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in Commissione Affari sociali alla Camera dichiarano di essere "veramente felici dell'approvazione del provvedimento che porta le pensioni d'invalidità a 516 euro. L'innalzamento del contributo è frutto di un lavoro trasversale grazie al quale siamo riusciti ad approvare l'aumento. Si tratta di un percorso costruito con determinazione - continuano i parlamentari in una nota -, come dimostra l'emendamento al decreto Rilancio a prima firma Mara Lapia. Dopo diversi anni di assoluto immobilismo, abbiamo dimostrato che, se c'è la volontà politica, è possibile cambiare le cose in meglio. Innalzate le pensioni di invalidità, con un lavoro trasversale siamo riusciti ad approvare l'aumento, un lavoro che abbiamo sempre portato avanti come dimostra l'emendamento a mia prima firma. Il Movimento cinque stelle è sempre stato vicino a chi è in difficoltà e continueremo a legiferare per dare una mano concreta a chi in questi anni si è sentito troppo spesso abbandonato dalla politica. E' questa la nostra missione - aggiungono gli esponenti pentastellati - e andremo avanti con impegno e determinazione per realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati. I nostri connazionali potranno fruire di un sostegno più dignitoso per poter andare avanti: si tratta di una questione di civiltà e di una conquista sociale". (Com)