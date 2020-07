Cultura: presidente Fontana al Vittoriale inaugura il completamento del "Parlaggio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli ha, quindi, sottolineato con orgoglio come "il 'Vittoriale', che fu dimora eroica e poetica di Gabriele d'Annunzio, sia tra le case-museo meglio conservate e più visitate al mondo. Il suo fiore all'occhiello è proprio l'anfiteatro all'aperto. Un'arena senza eguali - ha evidenziato Galli - che emoziona il visitatore con un indimenticabile sguardo sulle acque turchine, accarezzate dal vento, del lago di Garda". La copertura era stata sognata da Gabriele D'Annunzio e progettata dall'architetto Giancarlo Maroni negli anni Trenta, ma non venne mai realizzata per insufficienza di fondi. "Sono convinto - ha aggiunto ancora l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura - che questo 'rendere giustizia' al progetto originario sia un dovere etico e civile cui sono chiamate le istituzioni pubbliche per valorizzare l'eredità del passato. Grazie allo sforzo congiunto di Regione Lombardia e della Fondazione 'Il Vittoriale degli Italiani', il patrimonio culturale lombardo ritrova oggi uno dei suoi tesori piu' affascinanti nella sua inedita bellezza". "L'inaugurazione del nuovo 'Parlaggio' - ha concluso Galli - è resa ancora più significativa dal fatto che avviene all'indomani dei mesi difficili che lentamente ci stiamo lasciando alle spalle. Acquista pertanto un alto valore simbolico di rivincita culturale e sociale che enfatizza la tenacia e l'abnegazione, tratti caratteristici del più autentico spirito Lombardo". (com)