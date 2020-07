Decreto Rilancio: Baldino (M5s), assunzione 445 idonei Polizia grazie a impegno di squadra del Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera afferma che "i 445 idonei del concorso per allievi della Polizia di Stato possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. L'emendamento del M5s al decreto Rilancio - continua la parlamentare in una nota -, in cui si pone fine al contenzioso insorto riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione. autorizza la loro assunzione mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta. Un impegno che avevamo preso con questi ragazzi che finalmente potranno coronare il loro sogno di servire lo Stato italiano. Un risultato importante - conclude Baldino - che rappresenta un impegno di squadra del Movimento cinque stelle". (Com)