Germania: parlamentare Spd chiede reintroduzione servizio militare, “deterrente contro estremismo”

- E’ necessario in Germania reintrodurre il servizio militare obbligatorio come deterrente per contrastare fenomeni di estremismo di destra nel paese. Lo ha affermato il parlamentare del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e membro della commissione parlamentare Difesa, Eva Hogl, in un’intervista al gruppo editoriale “Funke Media Group”. Secondo Hogl, è un "grosso errore" la sospensione dell’obbligo di leva in Germania nel 2011. Per il parlamentare, farebbe bene all'Esercito se una larga parte dei cittadini svolgesse il servizio militare, in quanto renderebbe più difficile “la diffusione dell'estremismo di estrema destra tra le truppe". Nell'intervista, Högl ha affermato che i problemi nella Forze armate della Repubblica federale tedesca (Bundeswehr) arriverebbero da "commenti estremisti di estrema destra sino ad affiliazioni e attività di estrema destra". Infine Hogl ha assicurato che per il momento non ci sarebbero “segnali di un Esercito nell’Esercito o di un ‘Esercito sotterraneo’". Il cancelliere tedesco Angela Merkel e il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer hanno ribadito in più occasione la loro contrarietà alla reintroduzione del servizio militare obbligatorio.(Geb)