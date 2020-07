© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, sottolinea: "Abbiamo il dovere di verificare se la maggioranza che sostiene questo governo può essere replicata alle Regionali, sarebbe un fatto di coerenza - continua il parlamentare in una nota - ma soprattutto la dimostrazione che non stiamo governando per il potere, ma perché abbiamo una idea condivisa dell'Italia". (Com)