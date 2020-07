Scuola: Morra (M5s), al lavoro con Azzolina per mettere a disposizione di studenti ed insegnanti beni confiscati a mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra, del Movimento cinque stelle, afferma: "Siamo al lavoro insieme alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per individuare dei beni sequestrati e confiscati alle mafie da mettere a disposizione degli studenti e degli insegnanti, vista la necessità di spazi per il distanziamento. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - continua il parlamentare su Facebook - ha già fornito al ministero dell’Istruzione un elenco di strutture che possono essere usate come luoghi ove svolgere attività didattiche. Una lista che sta venendo valutata caso per caso, congiuntamente, al fine di permettere alla Scuola -volutamente con la Maiuscola- di tornare protagonista dell'azione pubblica. Devo dire che l’entusiasmo e la determinazione che stanno mostrando Lucia Azzolina, il ministero ed il Prefetto Bruno Frattasi in qualità di responsabile dell'Agenzia che gestisce i Beni Confiscati per realizzare questa operazione sono impressionanti. A loro ed ai loro collaboratori tutti va il mio personale ringraziamento". L'esponente del M5s aggiunge: "Il riportare ciò che un tempo era espressione del potere mafioso sul territorio ad un sano uso sociale, in più votato a permettere istruzione e cultura, è dar sostanza alla lezione di Gesualdo Bufalino: 'Sarà un esercito di maestri a sconfiggere la mafia', e di questo non posso che essere orgoglioso. Il valore pratico, ma anche simbolico ed educativo, di questa iniziativa è enorme". (Rin)