Milano: minaccia cassiera con coltello e rapina un supermercato sui Navigli, 40enne fermato

- Un italiano di 40 anni è stato sottoposto a fermo dalla polizia di Stato, perché indiziato di essere il responsabile di una rapina aggravata avvenuta lunedì, intorno a mezzogiorno, in un supermercato in zona Ticinese a Milano, dove l’uomo è entrato fingendo di comprare delle birre. Al momento di pagarle, il 40enne ha mostrato nella mano alcune monete, ma nel momento in cui la cassiera ha aperto la cassa, lui ha repentinamente allungato il braccio per rubare le banconote che vi erano contenute. La commessa ha provato a fermarlo, ma l'uomo ha estratto un coltello dalla tasca sinistra, minacciandola. Ha così asportato la somma di 700 euro e si è allontanato. Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti e della Polizia scientifica per rilievi e accertamenti del caso. Successivamente i “falchi" della Squadra Mobile si sono messi sulle tracce del malvivente, convinti che gravitasse ancora in zona. Lo hanno infatti rintracciato il giorno dopo la rapina, nei pressi di piazza XXIV Maggio, poco distante dal supermercato. L'arrestato è risultato essere pregiudicato. Ad incastrarlo le immagini del sistema di videosorveglianza e un'impronta lasciata su una delle lattine di birra che aveva finto di comprare, che ha confermato la sua identità. La misura del fermo di Polizia giudiziaria è stata convalidata e l’uomo si trova ora in carcere a San Vittore.(com)