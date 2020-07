Cultura: Fontana, Brescia e Bergamo meritano di esserne capitali, Regione ne sosterrà la candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione sosterrà con la massima determinazione la scelta di Brescia e Bergamo a capitali della cultura 2023. Queste due città lo meritano. È una grande opportunità per Bergamo, per Brescia e per tutta la Lombardia. Speriamo di riuscire a conquistare questo importante risultato". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione del 'Parlaggio', al Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, in provincia di Brescia. (com)