Imprese: Martina (Pd), fondo perduto alle Pmi funziona, da Agenzia entrate ottimo lavoro

- Il deputato del Partito democratico, Maurizio Martina, rileva che "i dati forniti dall’Agenzia delle entrate oggi sull’erogazione del fondo perduto alle Pmi, agli artigiani e ai commercianti indicano che lo strumento ha funzionato e bisogna riconoscere il grande lavoro dell’Agenzia che ha erogato - continua il parlamentare del Pd in una nota - in poco tempo 2,9 miliardi di euro a sostegno delle Piccole e medie imprese". (Com)