Roma: fugge dai domiciliari per amore, poi si consegna ai poliziotti

- Ieri un uomo si è avvicinato agli agenti della Polizia ferroviaria in servizio a Roma Termini confessando di essere evaso dai domiciliari. Si è scoperto così che il 48enne, italiano, era ristretto presso il carcere di Cosenza fino a pochi giorni prima per cumulo pene. Ma appena gli è stato concesso il regime degli arresti domiciliari, invece di recarsi presso la propria abitazione, non ha resistito alla tentazione di una fuga d'amore e si è messo in viaggio verso la città di Roma dove risiede la propria compagna. L'evaso, giunto nella Capitale, grazie anche ai consigli della donna ed a quelli dei carabinieri della stazione di Cosenza, che avevano dato l'allarme e ai quali egli stesso si era rivolto durante la fuga, si è consegnato ai poliziotti della Polfer nella Stazione di Roma Termini, che lo hanno condotto presso il carcere di Rebibbia. (Rer)