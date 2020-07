© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Umberto Bossi è stato ricoverato all’ospedale di Cittiglio, in provincia di Varese. A quanto apprende Agenzia Nova, il fondatore della Lega Nord non sarebbe in gravi condizioni, avrebbe avuto un’ulcera gastrica e dovrebbe stare in ospedale un paio di giorni, per fare dei controlli. (Rem)