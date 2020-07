Difesa: vice ministro Esteri russo, altri paesi potrebbero uscite da Trattato sui Cieli aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo non esclude che altri paesi possano uscire dal Trattato sui Cieli aperti dopo il ritiro degli Stati Uniti. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov in un’intervista all’agenzia di stampa “Tass”. "La domanda più sostanziale è: che cosa accadrà al trattato stesso) dopo che gli Stati Uniti si ritireranno). Ciò dipende da diversi fattori. Per cominciare, alcuni altri paesi seguiranno le orme degli Stati Uniti? In secondo luogo, saremo in grado di fornire garanzie sul non trasferimento, da parte degli alleati degli Stati Uniti, dai dati che questi alleati raccolgono durante i voli sul nostro territorio come parte delle missioni? Abbiamo bisogno di solide garanzie", ha affermato Ryabkov. "Siamo assolutamente certi che, nonostante gli eventi che si terranno prima del 22 novembre, che includono una conferenza speciale prevista per lunedì, Washington non si discosterà dalla decisione di lasciare il trattato”, ha aggiunto. (segue) (Rum)