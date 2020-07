Difesa: vice ministro Esteri russo, altri paesi potrebbero uscite da Trattato sui Cieli aperti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Ryabkov, i paesi occidentali dovrebbero compiere ogni sforzo per garantire l’effettiva applicazione del Trattato sui cieli aperti. "Non escludiamo alcuna opzione per noi stessi. Lo renderemo abbondantemente chiaro ai nostri colleghi lunedì in modo che non abbiano illusioni", ha dichiarato il vice ministro degli Esteri. "Se le nostre controparti sono interessate a preservare il trattato, dovrebbero fare ogni sforzo per assicurarne la fattibilità, in particolare, collaborando con gli Stati Uniti sull'inammissibilità di ulteriori passi distruttivi da parte di Washington", ha concluso Ryabkov. (segue) (Rum)