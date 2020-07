Difesa: vice ministro Esteri russo, altri paesi potrebbero uscite da Trattato sui Cieli aperti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi membri del Trattato sui Cieli aperti terranno conferenza il 6 luglio. Come annunciato dal direttore del dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo, Vladimir Ermakov, durante la "conferenza verranno presi in considerazione tutti gli aspetti chiave del Trattato sui Cieli aperti, che è molto importante dal punto di vista della sicurezza europea". Il diplomatico ha osservato che non è stata ancora presa alcuna decisione su chi rappresenterà la parte russa ai negoziati. "Il livello di partecipazione non è importante quanto il contenuto", ha aggiunto Ermakov. Il 21 maggio scorso le autorità statunitensi hanno annunciato la loro intenzione di ritirarsi dal Trattato sui Cieli aperti entro sei mesi, specificando come valutazione il mancato rispetto dei parametri dell’accordo da parte della Russia. (Rum)